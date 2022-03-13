İkisine de yaramadı

Aksa 1. Lig lideri Çetinkaya konuk olduğu zirve yarışı içindeki Gençler Birliği ile karşılıklı buldukları birer golle 1-1’lik skorla sahadan ayrılarak puanları paylaştılar

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Halil erdem Canaloğlu

L.Gençler Birliği: Cengiz, Salih, Emir, Kadir, Berk, Mehmetali, Bülent (İsmet), Beşir Ndiaye, Ahmet Yalçın (Cenker), Ahmet Kara, Yıldıray(Ramazan).

Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, Burak, Recep, Cemal(Halil), Mustafa, Behiç, Ertan(Emre), Arda, İbrahim(Muammer)

Goller: Dk. 5 İbrahim (Çetinkaya), Dk. 11 Yıldıray (G.Birliği)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 22. Haftasında üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Gençler Birliği ile Çetinkaya ilk devrede karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Her iki takımında istekli başladığı karşılaşmada ev sahibi Gençler Birliği sakat futbolcularının eksikliğini hissederken, konuk Çetinkaya ise ikinci devredeki baskılı oyununu gole çeviremedi.

Her iki takımda karşılaşmaya istekli başlayınca goller arka arkaya geldi.

Dk. 5 Çetinkaya atağında Gençler Birliği ceza alanı içinde son olarak topla buluşan İbrahim Köse topu ağlarla buluşturarak skoru 0 – 1 yaptı.

Dk. 11 Gençler Birliği atağında Çetinkaya ceza alanı önünde topla buluşan Yıldıray güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında iki takımın çabaları gol getirmedi.

İkinci devreye konuk Çetinkaya baskılı başladı.

Dk. 56 Çetinkaya atağında Arda’nın Gençler Birliği ceza yayı üzerinde indirdiği topa Ertan’ın vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 88 Gençler Birliği ceza sahasına soldan giren Emre’nin ortasında altı pas üzerinde Gençler Birliği futbolcularından seken topla buluşan Halil’in vuruşunda kaleci Cengiz gole izin vermedi.

