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Çanakkale siftah yaptı

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Çanakkale siftah yaptı
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Yer: Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Olgun Canik, Cem Öksüzoğluları
Çanakkale: Umut, Hakan, Süleyman, Yunus, Barın (İmirze), Yekta, İzzet (Rifat), Kader (Çağdaş), Ahmet, Kaan, Hasan
B. Bağcıl: Cafer, Cahit, Mehmet (Mahmut), Kemal, Serkan (Ertuğrul), Ahmet, Serhan (Ersen), Ali, Azad, İlksen, Doğukan
Goller: 23Kaan, 63Barın, 90 Rifat (Çanakkale)
 
AKSA Birinci Ligde 6.hafta maçında Çanakkale konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı3 – 0 yenerek ilk 3 puanını aldı.
Bu maça kadar ligde galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesini kazanan Çanakkale ilk galibiyetini elde ederken, Bostancı Bağcıl ise 6. haftayı da puanla tanışamadan tamamladı.
Maçın başından itibaren etkili olan Çanakkale, 23. dakikada gelişen atakta Kaan’ın vuruşunda top filelere gidince skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Çanakkale’nin üstünlüğünde tamamlandı. 63. dakikada gelişen atakta Barın’ın vuruşunda skor 2-0 oldu. 90. dakikada Çanakkale atağında ceza sahası içinde Rifat yükseldi kafayla topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Çanakkale 3-0’lık skorla ilk galibiyetini elde ederken Bostancı Bağcıl ise oynadığı 6. Maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Çanakkale puanını 4’e çıkarırken Bağcıl ise puanla tanışamadı.
 
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