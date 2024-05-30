Ahmet Ertay, yeniden aday

İsmet Karaosman

Tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu’nda Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu, 5 Haziran tarihinde genel kurul gerçekleştirecek.

Kulüp lokâlinde gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde mevcut başkan Ahmet Ertay, başkan adayı olacağını açıkladı.

Genel kurulda daha önce adaylığını açıklayan Mehmet Kemanecioğlu ile yarışacak olan Ahmet Ertay, üyelerden başkanlık için gerekli oyları alması halinde başkanlığa devam edecek.

