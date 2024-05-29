banner913
banner932
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
13 0
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
22 0
 
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
18 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
19 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
70 0
Polisin gözü 'cep'te
Polisin gözü 'cep'te
29 0
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
25 0
banner1032
banner1038

Miracle Değirmenlikte teknik heyet belli oldu

banner1020

banner974
Miracle Değirmenlikte teknik heyet belli oldu
banner971
Geride kalan sezonu Aksa 1.lig şampiyonu olarak tamamlayan Miracle Değirmenlik yeni sezon planlanmasına transferlerin yanında teknik ekibe’de takviyeler yaptı. Ali Duvarcı’dan boşalan kaleci antrenörlüğü’ne İbrahim Reis getirilirken, Mehmet Göktaş ise teknik ekibe antrenör futbolcu olarak dahil oldu. Cansın İskender’in klinik sporcu psikoloğu olarak takımda yeni sezonda yine yer alacağı açıklanırken, Diyetisyen İsmail Dümenci yeni sezonda takımın teknik ekibine dahil edildi.
2024-2025 Miracle Değirmenlik teknik ekibi şu şekilde;
Teknik Direktör: Özgü Bayraktar
Yardımcı Antrenör: Hakan Altın
Yardımcı Antrenör: Mehmet Göktaş
Kaleci Antrenörü: İbrahim Reis
Klinik Sporcu Psikolog: Cansın İskender Ünalmış
Sağlıkçı: Ahmet Dümenci
Diyetisyen: İsmail Dümenci
Malzemeci: Ozan Uzuntürk
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.