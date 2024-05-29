Miracle Değirmenlikte teknik heyet belli oldu

Geride kalan sezonu Aksa 1.lig şampiyonu olarak tamamlayan Miracle Değirmenlik yeni sezon planlanmasına transferlerin yanında teknik ekibe’de takviyeler yaptı. Ali Duvarcı’dan boşalan kaleci antrenörlüğü’ne İbrahim Reis getirilirken, Mehmet Göktaş ise teknik ekibe antrenör futbolcu olarak dahil oldu. Cansın İskender’in klinik sporcu psikoloğu olarak takımda yeni sezonda yine yer alacağı açıklanırken, Diyetisyen İsmail Dümenci yeni sezonda takımın teknik ekibine dahil edildi.

2024-2025 Miracle Değirmenlik teknik ekibi şu şekilde;

Teknik Direktör: Özgü Bayraktar

Yardımcı Antrenör: Hakan Altın

Yardımcı Antrenör: Mehmet Göktaş

Kaleci Antrenörü: İbrahim Reis

Klinik Sporcu Psikolog: Cansın İskender Ünalmış

Sağlıkçı: Ahmet Dümenci

Diyetisyen: İsmail Dümenci

Malzemeci: Ozan Uzuntürk

