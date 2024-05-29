Miracle Değirmenlikte teknik heyet belli oldu

Geride kalan sezonu Aksa 1.lig şampiyonu olarak tamamlayan Miracle Değirmenlik yeni sezon planlanmasına transferlerin yanında teknik ekibe’de takviyeler yaptı. Ali Duvarcı’dan boşalan kaleci antrenörlüğü’ne İbrahim Reis getirilirken, Mehmet Göktaş ise teknik ekibe antrenör futbolcu olarak dahil oldu. Cansın İskender’in klinik sporcu psikoloğu olarak takımda yeni sezonda yine yer alacağı açıklanırken, Diyetisyen İsmail Dümenci yeni sezonda takımın teknik ekibine dahil edildi.
2024-2025 Miracle Değirmenlik teknik ekibi şu şekilde;
Teknik Direktör: Özgü Bayraktar
Yardımcı Antrenör: Hakan Altın
Yardımcı Antrenör: Mehmet Göktaş
Kaleci Antrenörü: İbrahim Reis
Klinik Sporcu Psikolog: Cansın İskender Ünalmış
Sağlıkçı: Ahmet Dümenci
Diyetisyen: İsmail Dümenci
Malzemeci: Ozan Uzuntürk
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