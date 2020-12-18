Gönyeli’de futbola ara

Gönyeli Futbol Akademisi, son günlerde ülkemizde artan Covid-19 vakalarından dolayı faaliyetlerine ara verdi.

Hasan Özkan koordinatörlüğündeki Gönyeli Futbol Akademisi, 1 Ocak 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verirken, ülkedeki bulaş durumuna göre kararını düzenleyecek.Gönyeli Futbol Akademisi daha önce de düzenlemeyi planladığı U9 Anı Turnuvasını iptal etmişti.

