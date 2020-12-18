banner583
banner572
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
12 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
13 0
 
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
51 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
105 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
32 0
Trabzonspor kupada havlu attı
Trabzonspor kupada havlu attı
15 0
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
20 0
banner529
banner570

Tatar: Cimnastik Federasyonuna katkı koymak görevim

banner476

Ersin Tatar, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu heyetini kabulünde yaptığı açıklamada “Başarılı sporcular için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Federasyonun yaptığı çalışmalara katkı koymak görevimdir.” ifadelerini kullandı

banner577
Tatar: Cimnastik Federasyonuna katkı koymak görevim
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığında Türkiye’de artistik cimnastik branşında derece alan cimnastik sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ile Milli Takım antrenörlerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan değerlerine ve yeteneklerine sahip çıkarak imkanları seferber etmenin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, her spor dalında çok başarılı ve yetenekli sporcularımızın olduğunu söyleyerek, “Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir, insan haklarına, uluslararası anlaşmalara ve BM sözleşmelerine aykırıdır. Çünkü bu çocukların gelecekteki başarılarının önünü tıkamak kimsenin hakkı değildir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, imkanları zorlayarak yetenekli ve başarılı sporcular için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurgulayarak, federasyonun yaptığı çalışmalara katkı koymanın görevi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, sporcular ile eğitimcilere teşekkür etti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.