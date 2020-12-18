Tatar: Cimnastik Federasyonuna katkı koymak görevim

Ersin Tatar, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu heyetini kabulünde yaptığı açıklamada “Başarılı sporcular için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Federasyonun yaptığı çalışmalara katkı koymak görevimdir.” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığında Türkiye’de artistik cimnastik branşında derece alan cimnastik sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ile Milli Takım antrenörlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan değerlerine ve yeteneklerine sahip çıkarak imkanları seferber etmenin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, her spor dalında çok başarılı ve yetenekli sporcularımızın olduğunu söyleyerek, “Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir, insan haklarına, uluslararası anlaşmalara ve BM sözleşmelerine aykırıdır. Çünkü bu çocukların gelecekteki başarılarının önünü tıkamak kimsenin hakkı değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, imkanları zorlayarak yetenekli ve başarılı sporcular için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurgulayarak, federasyonun yaptığı çalışmalara katkı koymanın görevi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, sporcular ile eğitimcilere teşekkür etti.

