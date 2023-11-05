Gönyeli, zirveye göz kırptı

Hakemler: Hakan Ünal, Engin Akkagün, Mehmet Çelik
Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Metin, Ertuğrul, Cevdet, Beraky Üstünçekicer, İbrahim Kaba, İlyas Yılmaz
Lapta: Hakan Koçak, Göksel, Necip, Selçuk, İsmail, Hasan Yanaroğlu, Hüseyin Konyalıoğlu, Aydın, Berkay Paşaoğlu, Ahmet Çağer, Ahmet Sezer
Goller: 34.Dk Kahraman,45.Dk Ahmet Can,76 ve 90.Dk İlyas, 78.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)- 89.Dk Barış (Lapta)
Birinci Lig’in yedinci hafta karşılaşmasında Gönyeli, Lapta’yı Tepe’de Gönyeli Stadı’nda konuk etti. Mücadele dengeli başlarken, dakikalar ilerledikçe Gönyeli etkisini artırdı.
34’te Kahraman skoru 1 – 0 yaparken, ilk devrenin skorunu Ahmet Can belirledi. 2 – 0
kinci devrede de dakikalar ilerledikçe Gönyeli etkisini artırırken, ev sahibi ekip son 15 dakikada 3 gol buldu.
İlyas’ın 2 ve Ahmet’in skoru 5 – 0 yapan gollerine karşılık Barış’ın golü skoru belirledi.
Gönyeli maçı 5 – 1 kazanarak 3 puanın sahibi olurken lider Değirmenlik ile puan farkını 2’ye indirdi.
(Foto: Gökhan KUZU)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|7
|5
|2
|0
|21
|4
|17
|17
|2.
|Gönyeli SK
|7
|5
|0
|2
|20
|8
|12
|15
|3.
|Esentepe KKSK
|7
|4
|3
|0
|11
|4
|7
|15
|4.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|7
|3
|2
|2
|13
|6
|7
|11
|5.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|7
|2
|5
|0
|10
|7
|3
|11
|6.
|Yalova SK
|7
|3
|2
|2
|11
|9
|2
|11
|7.
|Hamitköy ŞHSK
|7
|2
|3
|2
|8
|9
|-1
|9
|8.
|Mormenekşe GBSK
|7
|2
|3
|2
|12
|14
|-2
|9
|9.
|Ozanköy SK
|7
|2
|3
|2
|9
|12
|-3
|9
|10.
|Girne Halk Evi
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
|11.
|Lapta TBSK
|7
|2
|2
|3
|8
|14
|-6
|8
|12.
|Geçitkale GSK
|7
|2
|1
|4
|11
|17
|-6
|7
|13.
|Düzkaya KOSK
|7
|2
|1
|4
|8
|14
|-6
|7
|14.
|Binatlı YSK
|7
|1
|3
|3
|3
|7
|-4
|6
|15.
|Ünimar Maraş GSK
|7
|1
|2
|4
|8
|13
|-5
|5
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|7
|1
|0
|6
|4
|16
|-12
|3