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Gönyeli, zirveye göz kırptı

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Gönyeli, Lapta maçını 5 – 1 kazanarak lider Değirmenlik ile puan farkını 2’ye indirdi. Lapta ise 8 puanda kaldı

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Gönyeli, zirveye göz kırptı
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Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Engin Akkagün, Mehmet Çelik
Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Metin, Ertuğrul, Cevdet, Beraky Üstünçekicer, İbrahim Kaba, İlyas Yılmaz
Lapta: Hakan Koçak, Göksel, Necip, Selçuk, İsmail, Hasan Yanaroğlu, Hüseyin Konyalıoğlu, Aydın, Berkay Paşaoğlu, Ahmet Çağer, Ahmet Sezer
Goller: 34.Dk Kahraman,45.Dk Ahmet Can,76 ve 90.Dk İlyas, 78.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)- 89.Dk Barış (Lapta)
 
Birinci Lig’in yedinci hafta karşılaşmasında Gönyeli, Lapta’yı Tepe’de Gönyeli Stadı’nda konuk etti. Mücadele dengeli başlarken, dakikalar ilerledikçe Gönyeli etkisini artırdı.
34’te Kahraman skoru 1 – 0 yaparken, ilk devrenin skorunu Ahmet Can belirledi. 2 – 0
kinci devrede de dakikalar ilerledikçe Gönyeli etkisini artırırken, ev sahibi ekip son 15 dakikada 3 gol buldu.
İlyas’ın 2 ve Ahmet’in skoru 5 – 0 yapan gollerine karşılık Barış’ın golü skoru belirledi.
Gönyeli maçı 5 – 1 kazanarak 3 puanın sahibi olurken lider Değirmenlik ile puan farkını 2’ye indirdi.
 
(Foto: Gökhan KUZU)
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 7 5 2 0 21 4 17 17
2. Gönyeli SK 7 5 0 2 20 8 12 15
3. Esentepe KKSK 7 4 3 0 11 4 7 15
4. Dem s Cons. Çanakkale TSK 7 3 2 2 13 6 7 11
5. M. Hacıali Yılmazköy SK 7 2 5 0 10 7 3 11
6. Yalova SK 7 3 2 2 11 9 2 11
7. Hamitköy ŞHSK 7 2 3 2 8 9 -1 9
8. Mormenekşe GBSK 7 2 3 2 12 14 -2 9
9. Ozanköy SK 7 2 3 2 9 12 -3 9
10. Girne Halk Evi 7 2 2 3 6 9 -3 8
11. Lapta TBSK 7 2 2 3 8 14 -6 8
12. Geçitkale GSK 7 2 1 4 11 17 -6 7
13. Düzkaya KOSK 7 2 1 4 8 14 -6 7
14. Binatlı YSK 7 1 3 3 3 7 -4 6
15. Ünimar Maraş GSK 7 1 2 4 8 13 -5 5
16. Baf Ülkü Yurdu 7 1 0 6 4 16 -12 3
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