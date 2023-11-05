Gönyeli, zirveye göz kırptı

Gönyeli, Lapta maçını 5 – 1 kazanarak lider Değirmenlik ile puan farkını 2’ye indirdi. Lapta ise 8 puanda kaldı

: Gönyeli Stadı: Hakan Ünal, Engin Akkagün, Mehmet ÇelikOkyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Metin, Ertuğrul, Cevdet, Beraky Üstünçekicer, İbrahim Kaba, İlyas YılmazHakan Koçak, Göksel, Necip, Selçuk, İsmail, Hasan Yanaroğlu, Hüseyin Konyalıoğlu, Aydın, Berkay Paşaoğlu, Ahmet Çağer, Ahmet Sezer34.Dk Kahraman,45.Dk Ahmet Can,76 ve 90.Dk İlyas, 78.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)- 89.Dk Barış (Lapta)Birinci Lig’in yedinci hafta karşılaşmasında Gönyeli, Lapta’yı Tepe’de Gönyeli Stadı’nda konuk etti. Mücadele dengeli başlarken, dakikalar ilerledikçe Gönyeli etkisini artırdı.34’te Kahraman skoru 1 – 0 yaparken, ilk devrenin skorunu Ahmet Can belirledi. 2 – 0kinci devrede de dakikalar ilerledikçe Gönyeli etkisini artırırken, ev sahibi ekip son 15 dakikada 3 gol buldu.İlyas’ın 2 ve Ahmet’in skoru 5 – 0 yapan gollerine karşılık Barış’ın golü skoru belirledi.Gönyeli maçı 5 – 1 kazanarak 3 puanın sahibi olurken lider Değirmenlik ile puan farkını 2’ye indirdi.