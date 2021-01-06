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Gönyeli yönetimi, Tekçam’ı ziyaret etti

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Gönyeli yönetimi, Tekçam’ı ziyaret etti
Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı ziyaret ederek, Tekçam’a Gönyeli atkısıhediye etti.
Gönyeli Spor Kulübünden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Görevine yeni başlayan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam’a hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Kulübümüzün hedefleri, faaliyetleri ve beklentileri ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra gelecek dönemle ilgili planlamalarımız daMithat Tekçam’a aktarıldı.”ifadeleri kullanıldı.
 
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