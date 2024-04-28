Gönyeli yine fırsat tepti

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Cenk Özfuttu, Rüya Sakallı
Binatlı: Yusuf Solak, Sertaç, Şahan, Tahir, Ersen, Nazım, Ahmet Atikoğlu, Mehmet Zaim, Yağış, Malik, Yusuf Kumaş
Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, İbrahim Kaba, Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Cemre, Metin, Cevdet, İlyas, Yusuf Elma
Goller: 22 ve 90.Dk Yağış, 55.Dk Ahmet Atikoğlu (Binatlı)- 58.Dk Ahmet Can (Gönyeli)
Kırmızı Kart: Yusuf Elma (Gönyeli)
Aksa Birinci Ligin 29. Hafta maçında Binatlı, Gönyeli’yi Üner Berkalp Stadında konuk etti.
Maça etkili başlayan Binatlı, Yağış’ın golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devre çekişmeli geçerken, Ahmet Atikoğlu skoru 2 – 0 yaptı. Gönyeli Ahmet Can ile umutlansa da Yusuf Elma’nın kırmızı kart görmesiyle takım 10 kişi kaldı.
Maçta son sözü ise Yağış söyledi. 3 – 1
Bu sonuçla Gönyeli 2. olarak Süper Lige yükselme şansını tepti.
Foto: Gökhan KUZU
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