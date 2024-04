Gönyeli yine fırsat tepti

Binatlı, önemli eksiklerle çıktığı maçta Gönyeli’yi Gönyelili olan Yağış Gençay’ın 2 gol attığı maçta 3 – 1 mağlup ederek play off şansını sürdürdü. Gönyeli ise kazanması halinde Süper Lige direk yükselme basamağı olan 2.liğe yükselme şansını teperken, play - offtaki iddialı konumunu korudu

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Cenk Özfuttu, Rüya Sakallı

Binatlı: Yusuf Solak, Sertaç, Şahan, Tahir, Ersen, Nazım, Ahmet Atikoğlu, Mehmet Zaim, Yağış, Malik, Yusuf Kumaş

Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, İbrahim Kaba, Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Cemre, Metin, Cevdet, İlyas, Yusuf Elma

Goller: 22 ve 90.Dk Yağış, 55.Dk Ahmet Atikoğlu (Binatlı)- 58.Dk Ahmet Can (Gönyeli)

Kırmızı Kart: Yusuf Elma (Gönyeli)



Aksa Birinci Ligin 29. Hafta maçında Binatlı, Gönyeli’yi Üner Berkalp Stadında konuk etti.

Maça etkili başlayan Binatlı, Yağış’ın golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devre çekişmeli geçerken, Ahmet Atikoğlu skoru 2 – 0 yaptı. Gönyeli Ahmet Can ile umutlansa da Yusuf Elma’nın kırmızı kart görmesiyle takım 10 kişi kaldı.

Maçta son sözü ise Yağış söyledi. 3 – 1

Bu sonuçla Gönyeli 2. olarak Süper Lige yükselme şansını tepti.

Foto: Gökhan KUZU