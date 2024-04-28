Baf, Hamitköyü gafil avladı

Play-off hattında bulunan Hamitköy’e konuk olan ligden haftalar önce BTM’ye düşen Baf ÜlküYurdu maç boyunca bulduğu her fırsatı gole çevirerek sahadan 3 – 0 galip ayrıldı

: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Emre Öztaşlı,İrfanAlıcı,Ferdi Güzel:Mahmut Demirgan,Salih Adakan,Hasan Tulum,Salih Sakallı(45.Dk Altan),Eser(72,Dk Ersan),Uğur,Serhat,David(62.Dk Kemal),Özgür,Sinan(72.Dk İsmail),Cuma(45.Dk Taner): Yunus,İbrahim Hatay,Mustafa Çağlar,Yusuf Yıldız(88.Dk Boran),Ahmet Çakır( 90.Dk Mehmet Sancak),Ali Kerim,Mehmet Eren(88.Dk Üner),Ahmet Kılıç(76.Dk Yahya),Osman,Rıdvan,Yankı12.Dk(K.K) Salih Sakallı, 46.Dk Ahmet Çakır,86.Dk Yusuf Yıldız(BÜY)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 29. Hafta maçında Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu maçını konuk etti.Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu maçını Emre Öztaşlı başarıyla yönetti.12.Dk: Baf atağında Yusuf sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı. Salih Sakallı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Hamitköy 0-1 BÜY22.Dk: Hamitköy atağında Serhat çalımlarla ceza alanına girdi ve kaleci Yunus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Yunus gole izin vermedi.43.Dk: Hamitköy atağında Eser ceza alanı dışından etkili vurdu. Kaleci Yunus ters ayağında yakalanmasına rağmen müdahalesini yaparak gole izin vermedi.45.Dk: BÜY kontra atağında Ahmet Çakır savunma arkasına sarktı ve kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 BÜY59.Dk: Hamitköy atağında Özgür ceza alanı içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geldi.86.Dk: Baf atağında savunma arkasına sarkan Yusuf vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 BÜY