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Baf, Hamitköyü gafil avladı

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Play-off hattında bulunan Hamitköy’e konuk olan ligden haftalar önce BTM’ye düşen Baf ÜlküYurdu maç boyunca bulduğu her fırsatı gole çevirerek sahadan 3 – 0 galip ayrıldı

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Baf, Hamitköyü gafil avladı
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Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı,İrfanAlıcı,Ferdi Güzel
Hamitköy:Mahmut Demirgan,Salih Adakan,Hasan Tulum,Salih Sakallı(45.Dk Altan),Eser(72,Dk Ersan),Uğur,Serhat,David(62.Dk Kemal),Özgür,Sinan(72.Dk İsmail),Cuma(45.Dk Taner)
Baf Ülkü Yurdu: Yunus,İbrahim Hatay,Mustafa Çağlar,Yusuf Yıldız(88.Dk Boran),Ahmet Çakır( 90.Dk Mehmet Sancak),Ali Kerim,Mehmet Eren(88.Dk Üner),Ahmet Kılıç(76.Dk Yahya),Osman,Rıdvan,Yankı
Goller: 12.Dk(K.K) Salih Sakallı, 46.Dk Ahmet Çakır,86.Dk Yusuf Yıldız(BÜY)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 29. Hafta maçında Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu maçını konuk etti.
Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu maçını Emre Öztaşlı başarıyla yönetti.
12.Dk: Baf atağında Yusuf sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı. Salih Sakallı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Hamitköy 0-1 BÜY
22.Dk: Hamitköy atağında Serhat çalımlarla ceza alanına girdi ve kaleci Yunus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Yunus gole izin vermedi.
43.Dk: Hamitköy atağında Eser ceza alanı dışından etkili vurdu. Kaleci Yunus ters ayağında yakalanmasına rağmen müdahalesini yaparak gole izin vermedi.
45.Dk: BÜY kontra atağında  Ahmet Çakır savunma arkasına sarktı ve kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 BÜY
59.Dk: Hamitköy atağında Özgür ceza alanı içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geldi.
86.Dk: Baf atağında savunma arkasına sarkan Yusuf vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 BÜY
  
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 29 24 4 1 72 11 61 76
2. Esentepe KKSK 29 14 8 7 41 30 11 50
3. Gönyeli SK 29 15 3 11 63 39 24 48
4. Dem s Cons. Çanakkale TSK 29 14 5 10 54 39 15 47
5. Yalova SK 29 13 8 8 43 38 5 47
6. M. Hacıali Yılmazköy SK 29 11 13 5 42 29 13 46
7. Binatlı YSK 29 13 6 10 40 39 1 45
8. Hamitköy ŞHSK 29 12 8 9 38 36 2 44
9. Düzkaya KOSK 29 9 8 12 39 44 -5 35
10. Mormenekşe GBSK 29 6 15 8 37 39 -2 33
11. Lapta TBSK 29 9 6 14 35 55 -20 33
12. Ozanköy SK 29 7 11 11 41 55 -14 32
13. Ünimar Maraş GSK 29 7 10 12 41 50 -9 31
14. Geçitkale GSK 29 9 4 16 58 73 -15 31
15. Girne Halk Evi 29 5 8 16 26 57 -31 23
16. Baf Ülkü Yurdu 29 3 5 21 25 61 -36 14
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