Baf, Hamitköyü gafil avladı

Hakemler: Emre Öztaşlı,İrfanAlıcı,Ferdi Güzel
Hamitköy:Mahmut Demirgan,Salih Adakan,Hasan Tulum,Salih Sakallı(45.Dk Altan),Eser(72,Dk Ersan),Uğur,Serhat,David(62.Dk Kemal),Özgür,Sinan(72.Dk İsmail),Cuma(45.Dk Taner)
Baf Ülkü Yurdu: Yunus,İbrahim Hatay,Mustafa Çağlar,Yusuf Yıldız(88.Dk Boran),Ahmet Çakır( 90.Dk Mehmet Sancak),Ali Kerim,Mehmet Eren(88.Dk Üner),Ahmet Kılıç(76.Dk Yahya),Osman,Rıdvan,Yankı
Goller: 12.Dk(K.K) Salih Sakallı, 46.Dk Ahmet Çakır,86.Dk Yusuf Yıldız(BÜY)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 29. Hafta maçında Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu maçını konuk etti.
Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu maçını Emre Öztaşlı başarıyla yönetti.
12.Dk: Baf atağında Yusuf sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı. Salih Sakallı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Hamitköy 0-1 BÜY
22.Dk: Hamitköy atağında Serhat çalımlarla ceza alanına girdi ve kaleci Yunus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Yunus gole izin vermedi.
43.Dk: Hamitköy atağında Eser ceza alanı dışından etkili vurdu. Kaleci Yunus ters ayağında yakalanmasına rağmen müdahalesini yaparak gole izin vermedi.
45.Dk: BÜY kontra atağında Ahmet Çakır savunma arkasına sarktı ve kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 BÜY
59.Dk: Hamitköy atağında Özgür ceza alanı içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geldi.
86.Dk: Baf atağında savunma arkasına sarkan Yusuf vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 BÜY
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|29
|24
|4
|1
|72
|11
|61
|76
|2.
|Esentepe KKSK
|29
|14
|8
|7
|41
|30
|11
|50
|3.
|Gönyeli SK
|29
|15
|3
|11
|63
|39
|24
|48
|4.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|29
|14
|5
|10
|54
|39
|15
|47
|5.
|Yalova SK
|29
|13
|8
|8
|43
|38
|5
|47
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|29
|11
|13
|5
|42
|29
|13
|46
|7.
|Binatlı YSK
|29
|13
|6
|10
|40
|39
|1
|45
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|29
|12
|8
|9
|38
|36
|2
|44
|9.
|Düzkaya KOSK
|29
|9
|8
|12
|39
|44
|-5
|35
|10.
|Mormenekşe GBSK
|29
|6
|15
|8
|37
|39
|-2
|33
|11.
|Lapta TBSK
|29
|9
|6
|14
|35
|55
|-20
|33
|12.
|Ozanköy SK
|29
|7
|11
|11
|41
|55
|-14
|32
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|29
|7
|10
|12
|41
|50
|-9
|31
|14.
|Geçitkale GSK
|29
|9
|4
|16
|58
|73
|-15
|31
|15.
|Girne Halk Evi
|29
|5
|8
|16
|26
|57
|-31
|23
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|29
|3
|5
|21
|25
|61
|-36
|14