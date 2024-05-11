Gönyeli Süper Lige göz kırptı

AKSA Birinci lig play – off ilk karşılaşmasında Alsancak’ta oynanan maçta Gönyeli Yalova’yı tek golle mağlup etti. Cemre’nin kaydettiği golle Yalova’yı 1-0 mağlup eden Gönyeli, play – off sürecine galibiyetle başladı.



Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Abdulkadir Karadağ, Buse Bağrıkara

Gönyeli: Ali, Mustafa Hacı, Ömer, Metin, Yusuf, Cevdet, Kahraman, İbrahim Kaba, Cemre (Dk 89 Mehmet Akif), Ahmet Can, Ahmet Aksoy.

Yalova: Övgü, Sergülen, Mehmet Ali, Muhammet (Dk 46 Selçuk), Rüzgar, Mehmet Kum, Onur (Dk 82 Metin Serdar), Hasip, Darbaz (Dk 82 Hamdi), Arda (Dk 46 Aydın), Ali.

Kırmızı Kart: Dk 90+5 Hamdi (Yalova).

Gol: Dk 81 Cemre (Gönyeli).

5.dk: Çabuk gelişen Gönyeli atağında ceza alanına giren Ahmet Can’ın vuruşunu önce kaleci Övgü sonrasında savunma uzaklaştırdı.

17.dk: Kalabalık adamla gelişen Gönyeli atağında Ahmet Aksoy’un ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Övgü önledi.

18.dk: Bir başka organize gelişen Gönyeli atağında Cevdet’in ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Övgü kornere çeldi.

30.dk: Kalabalık ve etkili gelişen Gönyeli atağında Ahmet Can’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci Övgü, sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

71.dk: Yalova takımının kazandığı serbest vuruşta Gönyeli ceza alanı içerisinde yapılan kafa vuruşunu kaleci Ali önledi.

72.dk: Gönyeli kontra atağında ceza alanına giren Kahraman’ın vuruşunu kaleci Övgü çıkardı.

77.dk: Yalova kontra atağında Mehmet Kum Gönyeli ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince Yalova penaltı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Kum’un vuruşunu kaleci Ali önledi.

80.dk: Bir başka eykili gelişşen Yalova atağında Onur’un vuruşu kaleci Ali’de kaldı.

81.dk: Sağ kanattan etkili gelişen Gönyeli atağında ceza alanına giren Ahmet Can’ın ortasında Cemre takımını öne geçirdi.1-0

90+6.dk: Gönyeli kontra atağında Ahmet Can Yalova ceza alanı içerisinde yerde kalınca, Gönyeli takımı penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmet Can’ın vuruşu kaleci Övgü’de kaldı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Gönyeli’nin tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTO: GÖKHAN kUZU)

