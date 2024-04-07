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Gönyeli, renktaşını üzdü

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Süper Lig hedefindeki Gönyeli konuk ettiği düşme potasındaki renktaşı Girne Halk Evi’ni 4 – 1 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı

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Gönyeli, renktaşını üzdü
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Stad: Gönyeli Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Cenk Aras Özfuttu, Güneş Demir
Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can (Dennis), Mehmet, İbrahim, Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Ahmet Eser (Berkant), Cemre (Süleyman), İlyas, Yusuf
GHE: Feyyaz, Mahmut (Kenan), Mustafa Kaldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Mehmet Korkmaz, Sezgin, Ahmet, Sezer (Kutlu), Soyer (Kayra), Çağdaş
Goller: 43. Dk. İlyas, 56. Dk. Ve 75. Dk. Kahraman, 70. Dk. Ahmet Can (Gönyeli) 2. Dk. Mehmet Gürpınar (GHE)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 26. Hafta maçında Gönyeli, Girne Halk Evi’ni konuk etti.
Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Girne Halk Evi maçını İsmail Ercan yönetti. Maça Girne Halk Evi golle başlarken, 2. Dakikada Mehmet Gürpınar ile öne geçti. 0 – 1
43’te Kahraman’ın asistinde İlyas Yılmaz, devrenin skorunu belirledi.  1 – 1
İkinci devre tamamen Gönyeli kontrolünde geçti. İbrahim Kaba ile orta sahayı tutan Gönyeli, forvette Ahmet Can, İlyas ve Kahraman’la etkili oldu.
İlyas’ın asistinde Kahraman, Kahraman’ın asistinde Ahmet Can ve İlyas’ın asistinde yine Kahraman’ın golleriyle maç 4 – 1 tamamlandı.
Maç boyunca taraftarının büyük desteğini alan Gönyeli’yi soyunma odasında ilk tebrik eden kişi ise belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu oldu.
(Foto: Gökhan KUZU)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 26 21 4 1 65 10 55 67
2. Esentepe KKSK 26 14 6 6 39 27 12 48
3. Gönyeli SK 26 14 3 9 58 32 26 45
4. Yalova SK 26 12 6 8 40 36 4 42
5. Binatlı YSK 26 12 5 9 33 31 2 41
6. Dem s Cons. Çanakkale TSK 26 12 4 10 49 36 13 40
7. Hamitköy ŞHSK 26 11 7 8 33 29 4 40
8. M. Hacıali Yılmazköy SK 26 9 12 5 34 28 6 39
9. Düzkaya KOSK 26 9 7 10 36 38 -2 34
10. Lapta TBSK 26 8 6 12 32 50 -18 30
11. Mormenekşe GBSK 26 5 14 7 34 36 -2 29
12. Ünimar Maraş GSK 26 7 8 11 35 41 -6 29
13. Ozanköy SK 26 6 11 9 37 50 -13 29
14. Geçitkale GSK 26 8 4 14 55 67 -12 28
15. Girne Halk Evi 26 5 6 15 24 54 -30 21
16. Baf Ülkü Yurdu 26 2 3 21 17 56 -39 9
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