Gönyeli, renktaşını üzdü

Hakemler: İsmail Ercan, Cenk Aras Özfuttu, Güneş Demir
Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can (Dennis), Mehmet, İbrahim, Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Ahmet Eser (Berkant), Cemre (Süleyman), İlyas, Yusuf
GHE: Feyyaz, Mahmut (Kenan), Mustafa Kaldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Mehmet Korkmaz, Sezgin, Ahmet, Sezer (Kutlu), Soyer (Kayra), Çağdaş
Goller: 43. Dk. İlyas, 56. Dk. Ve 75. Dk. Kahraman, 70. Dk. Ahmet Can (Gönyeli) 2. Dk. Mehmet Gürpınar (GHE)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 26. Hafta maçında Gönyeli, Girne Halk Evi’ni konuk etti.
Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Girne Halk Evi maçını İsmail Ercan yönetti. Maça Girne Halk Evi golle başlarken, 2. Dakikada Mehmet Gürpınar ile öne geçti. 0 – 1
43’te Kahraman’ın asistinde İlyas Yılmaz, devrenin skorunu belirledi. 1 – 1
İkinci devre tamamen Gönyeli kontrolünde geçti. İbrahim Kaba ile orta sahayı tutan Gönyeli, forvette Ahmet Can, İlyas ve Kahraman’la etkili oldu.
İlyas’ın asistinde Kahraman, Kahraman’ın asistinde Ahmet Can ve İlyas’ın asistinde yine Kahraman’ın golleriyle maç 4 – 1 tamamlandı.
Maç boyunca taraftarının büyük desteğini alan Gönyeli’yi soyunma odasında ilk tebrik eden kişi ise belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu oldu.
(Foto: Gökhan KUZU)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|26
|21
|4
|1
|65
|10
|55
|67
|2.
|Esentepe KKSK
|26
|14
|6
|6
|39
|27
|12
|48
|3.
|Gönyeli SK
|26
|14
|3
|9
|58
|32
|26
|45
|4.
|Yalova SK
|26
|12
|6
|8
|40
|36
|4
|42
|5.
|Binatlı YSK
|26
|12
|5
|9
|33
|31
|2
|41
|6.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|26
|12
|4
|10
|49
|36
|13
|40
|7.
|Hamitköy ŞHSK
|26
|11
|7
|8
|33
|29
|4
|40
|8.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|26
|9
|12
|5
|34
|28
|6
|39
|9.
|Düzkaya KOSK
|26
|9
|7
|10
|36
|38
|-2
|34
|10.
|Lapta TBSK
|26
|8
|6
|12
|32
|50
|-18
|30
|11.
|Mormenekşe GBSK
|26
|5
|14
|7
|34
|36
|-2
|29
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|26
|7
|8
|11
|35
|41
|-6
|29
|13.
|Ozanköy SK
|26
|6
|11
|9
|37
|50
|-13
|29
|14.
|Geçitkale GSK
|26
|8
|4
|14
|55
|67
|-12
|28
|15.
|Girne Halk Evi
|26
|5
|6
|15
|24
|54
|-30
|21
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|26
|2
|3
|21
|17
|56
|-39
|9