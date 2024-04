Gönyeli, renktaşını üzdü

Süper Lig hedefindeki Gönyeli konuk ettiği düşme potasındaki renktaşı Girne Halk Evi’ni 4 – 1 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı

: Gönyeli Stadı: İsmail Ercan, Cenk Aras Özfuttu, Güneş DemirAli Faruk, Ahmet Can (Dennis), Mehmet, İbrahim, Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Ahmet Eser (Berkant), Cemre (Süleyman), İlyas, YusufFeyyaz, Mahmut (Kenan), Mustafa Kaldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Mehmet Korkmaz, Sezgin, Ahmet, Sezer (Kutlu), Soyer (Kayra), Çağdaş43. Dk. İlyas, 56. Dk. Ve 75. Dk. Kahraman, 70. Dk. Ahmet Can (Gönyeli) 2. Dk. Mehmet Gürpınar (GHE)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 26. Hafta maçında Gönyeli, Girne Halk Evi’ni konuk etti.Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Girne Halk Evi maçını İsmail Ercan yönetti. Maça Girne Halk Evi golle başlarken, 2. Dakikada Mehmet Gürpınar ile öne geçti. 0 – 143’te Kahraman’ın asistinde İlyas Yılmaz, devrenin skorunu belirledi. 1 – 1İkinci devre tamamen Gönyeli kontrolünde geçti. İbrahim Kaba ile orta sahayı tutan Gönyeli, forvette Ahmet Can, İlyas ve Kahraman’la etkili oldu.İlyas’ın asistinde Kahraman, Kahraman’ın asistinde Ahmet Can ve İlyas’ın asistinde yine Kahraman’ın golleriyle maç 4 – 1 tamamlandı.Maç boyunca taraftarının büyük desteğini alan Gönyeli’yi soyunma odasında ilk tebrik eden kişi ise belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu oldu.