Park Tae anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Park Jung Tae anısına kırış şampiyonası organize etti.Avrasya Taekwondo Merkezi’nde GTF Taekwondo federasyonunun kurucu başkanı olan Park Jung Tae anısına düzenlenen Müsabakalar dünyadaki diğer federasyonlarla eş zamanlı yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.



Bayanlar Sonuçları

1.Kategori: 1. Hayriye Yetek 2. Naire Nefes Margil

2.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Emine Şahin

3.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Melisa Türkmen

4.Katagori: 1. Asel Demir 2. Melis Mina Kızıltaş

5.Kategori: 1. Arosha Anari 2. Melisa Nur Yıldız

6.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Dilara Margil

7.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi 2. Havin Yılmaz

8.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Hira Kürekçi

9.Kategori: 1. Nihal Yeleğen



Erkekler Sonuçları

1.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Paşa Malgir

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Karan Arkın Akalın

3.Kategori: 1. Emir Talha Keklik 2. Mahmut Demir

4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın 2. Berat Sütçü



