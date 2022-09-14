Gönyeli Osita’yla imzaladı

Süper Lig’de sezonu geç açan ancak transfer dönemini hareketli geçiren Hüseyin Ballı başkanlığındaki Gönyeli, yabancı oyuncu tercihini ülke futbolunda bilinen bir isimden yana kullandı. Küçük Kaymaklı ve Baf Ülkü Yurdu formaları giyen Osita, yabancı futbolcu transferinin son gününde Gönyeli’ye imza attı.

