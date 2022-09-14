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Köseoğlu: Zor bir sezon olacak

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Köseoğlu: Zor bir sezon olacak
 
BTM 1. Lig'in iddialı ekibi Miracle Demirhan, 19 Eylül'de sahaya iniyor. Teknik Adam Vural Köseoğlu'nun raporu doğrultusunda gecen sezonki mevcut kadroyu koruyup eksik yerlere nokta transferler yaparak sezon iddialı girmeyi planlıyor. Antrenör Vural Köseoğlu çok zor bir sezon olacağını, teknik ekip olarak, başkan Necip Abitoğlu ve yönetimle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Başarılı teknik adam, takımda eksiklerinin olduğunu, bu hafta içinde eksik gördükleri yerlere takviyeler yapmayı planladıklarını, çok sıkı çalışarak iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.
 
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