Gönyeli ilk devrede işi bitirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Gönyeli, Lig ekibi Maraş’ı, Gönyeli Stadında konuk etti. Turgay Misk’in yönettiği maçı Gönyeli 4 – 0 kazandı. Gönyeli’nin gollerini ilk devrede Ahmet Hatay, Burak Koçar 2 ve Ulaş attı. İkinci devrede gol sesi çıkmayınca maç 4 – 0 sona erdi.



