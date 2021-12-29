Dumlupınar zorlanmasına rağmen turladı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Dumlupınar, Birinci Lig ekibi Bostancı Bağcıl’a, Emek Stadında konuk etti. Ali Özer’in yönettiği maçı Dumlupınar zorlanmasına rağmen 2 – 1 kazandı. Bostancı Bağcıl Bahri’nin golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamlamasına rağmen ikinci devrede Dumlupınar, Weston ve Turgut Kaan ile goller bularak maçı 2 – 1 kazanıp turu geçti.

