Gönyeli Futbol Akademisinde ara uzatıldı

Gönyeli Futbol Akademisinde verilen zorunlu ara uzatılırken, koordinatör Hasan Özkan “Olumsuz sağlık koşullarında çalışmamız doğru olmazdı. Arayı Ocak ayı sonuna kadar uzattık.” açıklamasını yaptı

Gökhan KUZU

Ülkemizdeki yerel korona virüs bulaş sayılarındaki artışın devam etmesi, çalışmalarına ara veren futbol akademilerinin, verdikleri zorunlu arayı uzatmalarına neden oluyor.

Bu futbol akademilerinden olan Gönyeli Futbol Akademisinde de ara uzatılırken Gönyeli Futbol Akademisikoordinatörü Hasan Özkan şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde son günlerde COVID 19 vakalarının daha da artması nedeniyle verdiğimiz arayı Ocak ayı sonuna kadar uzatma kararı aldık.

Bu olumsuz sağlık koşullarında çalışmamız doğru olmazdı.Ay sonundaGönyeli Futbol Akademisi yönetimi olarak tekrar bir değerlendirme yapıp,sağlıklı koşulların oluşması durumunda çalışmalarımıza başlamak istiyoruz.”



