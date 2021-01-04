Gönyeli Futbol Akademisinde ara uzatıldı

Gökhan KUZU
Ülkemizdeki yerel korona virüs bulaş sayılarındaki artışın devam etmesi, çalışmalarına ara veren futbol akademilerinin, verdikleri zorunlu arayı uzatmalarına neden oluyor.
Bu futbol akademilerinden olan Gönyeli Futbol Akademisinde de ara uzatılırken Gönyeli Futbol Akademisikoordinatörü Hasan Özkan şu açıklama yapıldı:
“Ülkemizde son günlerde COVID 19 vakalarının daha da artması nedeniyle verdiğimiz arayı Ocak ayı sonuna kadar uzatma kararı aldık.
Bu olumsuz sağlık koşullarında çalışmamız doğru olmazdı.Ay sonundaGönyeli Futbol Akademisi yönetimi olarak tekrar bir değerlendirme yapıp,sağlıklı koşulların oluşması durumunda çalışmalarımıza başlamak istiyoruz.”
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