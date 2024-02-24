Gönyeli çıkışa geçti

Aksa Birinci ligde son haftalarda toparlanan Gönyeli deplasmanda Ünimar Maraş’ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maraş ise tehlikeli bölgede kalmaya devam etti

Yer: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Rüya Sakallı, YusufCan Dönder

Ünimar Maraş: Umut, Emre Aktaş, Serkan, Alp, Emre Karaciğer, Emir, Yıldıray, Mehmet, İlhan, Ahmet, Salih.

Gönyeli: Ali Faruk, Malik, Mehmet, Mustafa, Ahmet Can, Ömer, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, Berkant, İlyas.

Goller: 49-88’İlyas, 81’Ahmet Can (Gönyeli)



Üst taraftan kopmak istemeyen Gönyeli deplasmanda Ünimar Maraş’ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İlyas (2) ve Ahmet Can’ın golü ile zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Gönyeli puanını 32 yaparken, Ünimar Maraş 18 puanda kaldı.

(Foto: Gökhan Kuzu)





