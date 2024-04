Gönyeli, Çanakkale'yi geçemedi

Süper Lig hedefindeki Gönyeli ile plşay-off hattındaki Çanakkale takımın zorlu mücadelesinde konuk Çanakkale sahadan 2 -1 galip ayrılarak Gönyeli'ye Süper Lig yolunda büyük bir darbe vurdu

Stad: Gönyeli Stadı.

Hakemler: İsmail Ercan-Emre Çevikdal-Ahmet Genç

Gönyeli: Ali, Ahmet(Yusuf), Ömer(A. Aksoy), M. Hacı, Metin, Cevdet, Kahraman, İ. Kaba(Denis),İ. Yılmaz, A. Can Temel, Sercan(Cemre)

D. C. Çanakkale:Yusuf, Mustafa(Anıljan), Sami, Orhan, Yunus, Ekrem, Mehmet(Cafer), Rifat(Gökdeniz), Berkant, Özgür,Barın(Çağdaş)

Goller: Dk. 90+4 İlyas Yılmaz(Gönyeli), Dk. 20 ve 89 Berkant(D.C. Çanakkale)



Aksa 1.Lig'de 28.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Dem's Construction Çanakkale karşılaştı. Gönyeli Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

20. dakikada gelişen D. C. Çanakkale atağında Gönyeli defansının uzaklaştıramadığı topa kalecinin de hatası eklenince Berkant topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi,

89. dakikada fark 2’ye çıktı. Kazanılan serbest vuruşu Orhan kullandı, barajdan seken topu kaleci Ali de sektirince Berkant bu hatayı affetmedi ve topu filelere göndererek D. C. Çanakkale adına skoru 2-0 yaptı.

90+4. dakikadaki Gönyeli atağında golcü İlyas Yılmaz sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu. Maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle D. C. Çanakkale puanını 46 yaparken Gönyeli 48 puanda kaldı.

(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)