Gönyeli, Baf’ı yedi bitirdi

Gönyeli sonuncu Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek Süper Lige yükselme iddiasını sürdürdü. İlyas maçta 4 gol attı. Sonuncu Baf Ülkü Yurdu ise 1 maçı daha kaybederek umutlarını tüketmeye devam etti

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan

Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, Malik, Mehmet Akif, Mustafa Hacı, Ömer, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, Berkant, İlyas

Baf Ülkü Yurdu: Yunus, Mustafa Çağlar, Ali Kemal, Ali Kerim, Mehmet Eren, Emre, Osman, İbrahim Hatay, Rdıvan, Yankı, Hasan

Goller:11.Dk Ahmet Can, 14,85,87 ve 90.Dk İlyas, 75.Dk Malik, 90+2.Dk Ömer (Gönyeli)-67.Dk Mustafa Çağlar (BÜY)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 21. Hafta maçında Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Gönyeli Stadı’nda oynanan İbrahim Katmer’in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Gönyeli’de 2 topu direkten dönen Ahmet Can 11’de takımını 1 – 0 öne geçirdi. 14’te İlyas takımını rahatlattı. 2 – 0

İkinci devreye Gönyeli’nin tempoyu düşürmesinden yararlanan Baf Ülkü Yurdu, Mustafa Çağlar’ın golüyle umutlandı. 2 – 1 Son çeyreğe kadar bu skor devam ederken, 75’te Malik’in golüyle rahatlayan Gönyeli, rakibinin oyun disiplininden kopmasıyla son 5 dakikada 4 gol buldu. İlyas 5 dakikada 3 gol atarken, 90+2’de Ömer skoru belirledi. 7 – 1

(Fotoğraf: Gökhan KUZU)