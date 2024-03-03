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Nefesleri kesen maç Yakın Doğu Üniversitesi’nin

RA 25 Spor Salonu’nda oynanan ve son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 73-71’lik skorla yenen Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etti

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Nefesleri kesen maç Yakın Doğu Üniversitesi’nin
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Musmer UniLeague’de ilk devre Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak ilk devreyi kayıpsız lider bitirdi.
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ FARKLI KAZANDI: 75-58
Günün ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, CIU Arena’da konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 75-58’lik skorla mağlup etti.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Ramzi Qumsieh, 27 sayı le takımının en skorer ismi oldu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 5’TE 5 YAPTI: 73-71
RA 25 Spor Salonu’nda oynanan ve son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 73-71’lik skorla yenen Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Aykut Fidansoy, 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
 ERTELENEN MAÇ 6 MART’TA OYNANACAK
Musmer UniLeague’in 2. haftasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenen Rauf Denktaş Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mücadelesi, 6 Mart Çarşamba Günü oynanacak.
 
LİGİN İKİNCİ DEVRESİ 8 MART’TA BAŞLAYACAK
Musmer UniLeague’de ikinci devre mücadeleleri 8 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Beş haftalık ikinci devrenin de tamamlanmasının ardından “Final Four” heyecanı yaşanacak.
 
MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU
TAKIMLAR                                         O         G         M        AS       YS        AV.      P
1.Yakın Doğu Üniversitesi                  5          5          0          362      306      56        10
2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi        5          4          1          378      275      103      9
3.Doğu Akdeniz Üniversitesi              5          2          3          349      344      5          7
4.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi      4          2          2          256      268      -12       6
5.Rauf Denktaş Üniversitesi               4          1          3          207      265      -58       5
6.Avrupa Liderlik Üniversitesi           5          0          5          270      364      -94       5
 
6.HAFTA MAÇ PROGRAMI
8 Mart Cuma
Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)
9 Mart Cumartesi:
Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)
Saat 18:30 Rauf Denktaş Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
 
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