Nefesleri kesen maç Yakın Doğu Üniversitesi’nin

RA 25 Spor Salonu’nda oynanan ve son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 73-71’lik skorla yenen Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etti

Musmer UniLeague’de ilk devre Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak ilk devreyi kayıpsız lider bitirdi.ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ FARKLI KAZANDI: 75-58Günün ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, CIU Arena’da konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 75-58’lik skorla mağlup etti.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Ramzi Qumsieh, 27 sayı le takımının en skorer ismi oldu.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 5’TE 5 YAPTI: 73-71RA 25 Spor Salonu’nda oynanan ve son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 73-71’lik skorla yenen Yakın Doğu Üniversitesi, 5’te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Aykut Fidansoy, 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.Musmer UniLeague’in 2. haftasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenen Rauf Denktaş Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mücadelesi, 6 Mart Çarşamba Günü oynanacak.Musmer UniLeague’de ikinci devre mücadeleleri 8 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Beş haftalık ikinci devrenin de tamamlanmasının ardından “Final Four” heyecanı yaşanacak.1.Yakın Doğu Üniversitesi 5 5 0 362 306 56 102.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 5 4 1 378 275 103 93.Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 2 3 349 344 5 74.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4 2 2 256 268 -12 65.Rauf Denktaş Üniversitesi 4 1 3 207 265 -58 56.Avrupa Liderlik Üniversitesi 5 0 5 270 364 -94 5Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)Saat 18:30 Rauf Denktaş Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)