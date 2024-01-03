Skorbordlar nihayet yenilendi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Atatürk Stadı skorbordu ile kapalı yüzme havuzu skorbordunu yenileyerek hizmete açtı.
Bir süreden beridir bozuk durumdaki her iki skorbordun da yenilenmesi için çıkılan ihale sonuçlanmıştı. İhaleyi kazanan firma, her iki skorbordu da yenileyerek Spor Dairesi Müdürlüğü’ne teslim etti. Daire, her iki skorbordu da vakit kaybetmeden hizmete açtı.
SON TEKNOLOJİK SKORBORDLAR TAKILDI
İhaleyi kazanan firma, her iki skorbordun da son teknolojik özelliklere sahip olduğunu, Led özellikli olup içerisinde birçok kullanım özelliği olduğunu açıkladı. Kapalı yüzme havuzunda skorbordun yanı sıra start-finiş sistemi de yenilenerek kullanıma sunuldu.
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