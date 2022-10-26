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Goller Nefes Demirpençe anısına atılacak

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Goller Nefes Demirpençe anısına atılacak
Gönyeli Futbol Akademisi, minik yaşta hayatını kaybederek tüm toplumu derin üzüntüye boğan Nefes Demirpençe anısına futbol turnuvası organize etti. 1.Nefes Demirpençe Futbol Anı Turnuvası, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14:00’te Gönyeli Stadında 4 takımın katılımıyla düzenlenecek. U11 kategorisinde düzenlenecek olan 1. Nefes Demirpençe Futbol Anı Turnuvasına, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü kulüplerinin futbol akademileri katılacak.
 
 
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