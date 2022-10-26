Aksa futbol liglerinde 6. haftanın programı

AKSA SÜPER LİG
29 Ekim 2022, Cumartesi
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Göçmenköy
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Miracle Değirmenlik
14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-MağusaT.Gücü
30 Ekim 2022, Pazar
14.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-MeritA.Yeşilova
14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Türk Ocağı
14.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Hamitköy
14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Yenicami
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Gönyeli
AKSA 1.LİG
29 Ekim 2022, Cumartesi
14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Esentepe
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-M. HacıaliYılmazköy
14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Girne Halk Evi
14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Dörtyol
30 Ekim 2022, Pazar
14.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Düzkaya-Yenierenköy
14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Baf Ülkü Yurdu
14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Mormenekşe
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