Golden çok kırmızı kart çıktı

Aksa Süper Lig’in 18. Haftasında karşılaşan orta sıralardaki iki takım olan Mesarya ile K.Kaymaklı mücadelesinde iki Mesarya ve bir de K.Kaymaklı’ya çıkan kırmızı kartlar maça damga vururken karşılaşma 1-1 tamamlandı

Yer: Paşaköy Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Mesarya: Hasan, Orhan, Bilal, Mustafa, Yusuf, Okan, Abdullah(Kadir), İbrahim, Candy, Ertaç(Hüseyin), Remzi

K.Kaymaklı: Salih, M.Kaygısız(Gökhan), Bahadır, Sena, Mikail, Tuğrul(Arda) Çağlar, Muhammed Ali Uçar, Yankı, Zekai(Muhammed Nazik)Felix

Kırmızı Kartlar: Dk 68 Mikail (K.Kaymaklı) Dk. 70 Okan ve Dk. 79 Remzi (Mesarya)

Goller: Dk. 64 Ertaç(Mesarya) Dk. 87 Muhammet Nazik(K.Kaymaklı)



Aksa Süper Lig’in 18. Haftasında ligin orta sıralarında bulunan Mesarya ile K.Kaymaklı’nın Paşaköy Stadı’ndaki mücadelesinde üç kırmızı kart, 6 sarı kart hakem Osman Özpaşa tarafından gösterilirken takımlar ikinci devrede attıkları birer golle sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak puanları paylaştılar.

Maçın ilk devresinde her iki takımın karşılıklı atakları gol getirmedi.

İkinci devreye iyi başlayan takım ev sahibi Mesarya oldu.

Dk. 64 Mesarya ‘nın sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına geçen Ertaç güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 68 K.Kaymaklı futbolcusu Mikail dördüncü hakemin uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Dk. 70 Bu kez Mesarya futbolcusu Okan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk. 79 Mesarya futbolcusu Remzi rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalarak Mesarya takımını 9 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra beraberlik için yüklenen K.Kaymaklı takımı oldu.

Dk.87 K.Kaymaklı atağında Felix’in Mesarya ceza alanında düşürülmesi sonucu orta hakem Osman Özpaşa penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan oyuna ikinci yarıda giren Muhammed Nazik topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 1-1.

