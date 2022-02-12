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Afrikalı bebeğe 5 bin Euro'ya Avrupalı baba

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Afrikalı bebeğe 5 bin Euro'ya Avrupalı baba

Güney Kıbrıs'ta Kamerunlu 20 günlük bebeğin “biyolojik babası olduğu” beyanında bulunan İsveç pasaportlu 42 yaşındaki Kamerunlunun sahte belge verdiği, bebeğin biyolojik babası olmadığı ve başvuruyu para karşılığında yaptığı ortaya çıktı.

İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Ofisi’nin araştırdığı bu vakaya benzer 4 vaka daha olduğu ve bazılarına Rumların da karıştığı kaydedildi.

Politis’in “Kıbrıslı Rumlar Afrikalıların ‘Babası’ Olduğunu Beyan Ediyor… Avrupalıların Tarifesi 5 Bin Euro” başlıklı haberine göre 42 yaşındaki Kamerunlunun, 20 günlük bebek ve annesi ile 9 Şubat Çarşamba günü gittiği Lefkoşa Rum Kaymakamlığı’na, bebeğin biyolojik babası olduğu beyanında bulundu. Sunduğu belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca devreye polis girdi.

İsveç vatandaşı Kamerunlu, polise verdiği ifadede, 5 bin Euro karşılığında yaptığını itiraf etti, bebeğin annesi de itirafı doğruladı. Kamerunlu sahte baba ve yine Kamerunlu biyolojik baba hakkında 8’er gün tutukluluk emri alındı, Kamerunlu anne lohusalık döneminde olduğu için tutuklanmadı.

Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Polis Cürümleri Önleme Şubesi ve Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin işbirliğinde İnsan Ticaretiyle Mücadele Ofisi tarafından araştırılan bu vaka dışında, Rumların da karıştığı, Afrikalı kadınların doğurduğu çocukların biyolojik babası olduğu sahte beyanında bulunulan 4 vakaya daha rastladıklarını, bazılarında sahte babanın Kıbrıslı Rum olduğunu açıkladı.

Andreu, Avrupalıların, Afrikalı bebekleri nüfuslarına geçirerek para, anneyle bebeklerin de Avrupa vatandaşlığı ve Güney Kıbrıs’ta sürekli ikamet hakkı v.b. kazandığını anlattı. Andreu örgütlü bir şebeke ile karşı karşıya olduklarını düşünmediklerini söyledi.

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