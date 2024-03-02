Gol sesi çıkmadı

Mormenekşe ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşmada her iki takımın gayretleri gol getirmedi ve maç başladığı gibi bitti

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Sertan Alkın, Rüya Sakallı

Mormenekşe: Doğukan, Erdoğ, Fetin, Sami(Aykut), Aziz, İrfan(Justice), Sami, Tugay, Cenker, Şaban(Celal), Ertan.

Düzkaya: Burak, Serkan, Berke, Uğur, Ali, Salih(Hüseyin), Mehmet, Önder(Eren), Furkan(Macit), Emre, Erhan



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 21. Haftasında play-out hattında bulunan Mormenekşe ile orta sıralarda yer alan Düzkaya ‘nın zorlu mücadelesinde 0 – 0’lık skorla kazanan çıkmayınca takımlar birer puanla sahadan ayrıldılar.

İlk devrede orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada takımlar pozisyon üretmekte zorlandılar.

İkinci devrede ise Mormenekşe baskılı oynarken, Düzkaya kontra ataklarla gol pozisyonu üretmeye çalıştı.

Dk.57 Hızlı gelişen Düzkaya atağında Mormenekşe ceza sahası içinde defanstan seken topla buluşan Furkan’ın şutunda top yandan auta gitti.

Dk.68 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Cenker'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Celal müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk.70 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında boşta kalan Aziz'in vole vuruşunda kaleci topu köşeden kornere çeldi.

Dk.78 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Ertan ceza sahasına girerken şutunu attı kaleci topu kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gayreti gol getirmeyince maç 0 – 0 tamamlandı.

