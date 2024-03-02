Gol sesi çıkmadı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Sertan Alkın, Rüya Sakallı
Mormenekşe: Doğukan, Erdoğ, Fetin, Sami(Aykut), Aziz, İrfan(Justice), Sami, Tugay, Cenker, Şaban(Celal), Ertan.
Düzkaya: Burak, Serkan, Berke, Uğur, Ali, Salih(Hüseyin), Mehmet, Önder(Eren), Furkan(Macit), Emre, Erhan
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 21. Haftasında play-out hattında bulunan Mormenekşe ile orta sıralarda yer alan Düzkaya ‘nın zorlu mücadelesinde 0 – 0’lık skorla kazanan çıkmayınca takımlar birer puanla sahadan ayrıldılar.
İlk devrede orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada takımlar pozisyon üretmekte zorlandılar.
İkinci devrede ise Mormenekşe baskılı oynarken, Düzkaya kontra ataklarla gol pozisyonu üretmeye çalıştı.
Dk.57 Hızlı gelişen Düzkaya atağında Mormenekşe ceza sahası içinde defanstan seken topla buluşan Furkan’ın şutunda top yandan auta gitti.
Dk.68 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Cenker'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Celal müsait pozisyonda topu dışarı attı.
Dk.70 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında boşta kalan Aziz'in vole vuruşunda kaleci topu köşeden kornere çeldi.
Dk.78 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Ertan ceza sahasına girerken şutunu attı kaleci topu kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gayreti gol getirmeyince maç 0 – 0 tamamlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.