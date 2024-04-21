Gol düellosunda kazanan K.Kaymaklı

Puma Kadınlar Ligi çeyrek final maçı küçük kaymaklı vadili maçı 6-3 bitti ve Küçük Kaymaklı yarı finale yükseldi.

Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve toplam 9 golün çıktığı maçta Küçük Kaymaklı rakibini 6-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Küçük Kaymaklı futbolcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

