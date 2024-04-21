banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

Gol düellosunda kazanan K.Kaymaklı

banner1020

banner974
Gol düellosunda kazanan K.Kaymaklı
banner971
Puma Kadınlar Ligi çeyrek final maçı küçük kaymaklı vadili maçı 6-3 bitti ve Küçük Kaymaklı yarı finale yükseldi.
Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve toplam 9 golün çıktığı maçta Küçük Kaymaklı rakibini 6-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Küçük Kaymaklı futbolcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.