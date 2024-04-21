Esentepe evinde kayıp

Süper Lig için mücadele eden Esentepe konuk ettiği play-out hattındaki Mormenekşe’ye 1 – 0 mağlup olarak Süper Lig’e yükselme adına önemli bir fırsatı kaçırdı

Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu

Esentepe: Osman, Tuğra (57’ Ege), Emek, İlyas (70’ Mehmet), Burak (57’ Ali), Emre, Semih, M.Soytürk, Devran (80’ Burak), Oğuz, Efe

Mormenekşe: Ozan, Cenker, Ertan, Yasin, Fetin, Aykut, Justice (78’ Sertan), Gökay, Sami, Şaban (73’ İrfan), İzzet (88’ Sami)

Gol: 9’ Şaban Aksoy (Mormenekşe)



AKSA 1.Lig’de doğrudan küme yükselme mücadelesinde en avantajlı konumda bulunan Esentepe, evinde Mormenekşe’ye kaybederek rakiplerinin de galip gelemediği haftada çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Mormenekşe ise aldığı galibiyet ile play-out’tan kurtulma mücadelesinde kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı yeşillilere galibiyeti getiren golü 9’uncu dakikada Şaban Aksoy kaydetti. Esentepe aldığı yenilgiye rağmen 49 puanla 2’inci sırada kalırken, Mormenekşe puanını 32’ye yükseltti ve play-out hattının en üst sırasına yerleşti.

