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Esentepe evinde kayıp

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Süper Lig için mücadele eden Esentepe konuk ettiği play-out hattındaki Mormenekşe’ye 1 – 0 mağlup olarak Süper Lig’e yükselme adına önemli bir fırsatı kaçırdı

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Esentepe evinde kayıp
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Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu
Esentepe: Osman, Tuğra (57’ Ege), Emek, İlyas (70’ Mehmet), Burak (57’ Ali), Emre, Semih, M.Soytürk, Devran (80’ Burak), Oğuz, Efe
Mormenekşe: Ozan, Cenker, Ertan, Yasin, Fetin, Aykut, Justice (78’ Sertan), Gökay, Sami, Şaban (73’ İrfan), İzzet (88’ Sami)
Gol: 9’ Şaban Aksoy (Mormenekşe)
 
AKSA 1.Lig’de doğrudan küme yükselme mücadelesinde en avantajlı konumda bulunan Esentepe, evinde Mormenekşe’ye kaybederek rakiplerinin de galip gelemediği haftada çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Mormenekşe ise aldığı galibiyet ile play-out’tan kurtulma mücadelesinde kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı yeşillilere galibiyeti getiren golü 9’uncu dakikada Şaban Aksoy kaydetti. Esentepe aldığı yenilgiye rağmen 49 puanla 2’inci sırada kalırken, Mormenekşe puanını 32’ye yükseltti ve play-out hattının en üst sırasına yerleşti.
 
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