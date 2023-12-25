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Göksu: Kulübüm için geçici görevi kabul ettim

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Türk Ocağı teknik direktörü Süleyman Göksu, 1 haftalık şartla göreve başladığını, ısrarcı olunduğu için ise devre arasına kadar görevde kalabileceğini Türk Ocağı yöneticilerine söylediğini belirtti

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Göksu: Kulübüm için geçici görevi kabul ettim
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Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda bugün oynanan Yeni Boğaziçi maçı öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Süleyman Göksu, kulübünün zarar görmemesi için görevi geçici olarak kabul ettiğini söyledi.
Süleyman Göksu, 1 haftalık şartla göreve başladığını, ısrarcı olunduğu için ise devre arasına kadar görevde kalabileceğini Türk Ocağı yöneticilerine söylediğini belirtirken, bir Ocakçı olarak zor günde kulübünü zorda bırakmak istemediğine vurgu yaptı.
“Beni Süleyman Göksu yapan Türk Ocağı Kulübü olduğu için görevi kabul ettim” diyen Süleyman Göksu, kendisinin alt yapıda ve cimnastikbranşında görev yaptığını belirtti.
 
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