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GG’nin başarılı kadın futbolcusu ameliyat oldu

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GG’nin başarılı kadın futbolcusu ameliyat oldu
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ChinaBazaar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımının başarılı orta saha oyuncusu Afife Kont bir operasyon geçirdi.
Sol ayak ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle Yakın Doğu Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Afife’yi takım antrenörü Mine Dayı ve takım arkadaşları hastanede ziyarette bulundular.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Kulübü’nden yapılan açıklamada ise “oyuncumuza tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en erken zamanda yeşil beyazlı forma altında kupaları tekrardan kaldıracağı günleri dört gözle bekliyoruz” dendi.
 
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