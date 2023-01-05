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Gökhan’a başarılı operasyon

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Gökhan’a başarılı operasyon
AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke’nin başarılı orta saha futbolcusu Gökhan Titiz, Türkiye’de ameliyat oldu. Lefke Türk Spor Kulübü’nün katkılarıyla ameliyat olan ve bileğinde yerinden kaçan tendonunun yerine konulduğu Gökhan’ın ameliyatı başarılı geçti.
Gökhan ameliyatı sonrasında sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
 Mesaj şöyle:
“Çok şükür ameliyatımı oldum inşallah en kısa zamanda sahalarda olurum dualarını benden esirgemeyen arkadaşlarıma aileme sonsuz teşekkürler ederim(ayrıca Mehmet Akaçalı başkanıma ve Lefke Türk spor kulübüne bana bu imkanları sağladığı için ayrı ayrı çok teşekkür ederim”
 
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