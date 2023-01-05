Lider, Antalya’da kampa girdi

Necati Külahlılar

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü futbol takımı kamp yapmak amacıyla Antalya’ya gitti. Beş günlük kamp yapacak olan Mağusa Türk Gücü ilk antrenmanını dün öğleden sonra yaparak devam etti. İlk idmanda yeni transfer Mustafa Yaşinses de yer aldı.

