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Lider, Antalya’da kampa girdi

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Lider, Antalya’da kampa girdi

Necati Külahlılar
Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü futbol takımı kamp yapmak amacıyla Antalya’ya gitti. Beş günlük kamp yapacak olan Mağusa Türk Gücü ilk antrenmanını dün öğleden sonra yaparak devam etti. İlk idmanda yeni transfer Mustafa Yaşinses de yer aldı.
 

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Etiketler; #Mağusa Türk Gücü #Antalya
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