Eşitliği bozamadılar

Çeyrek final ilk maçında karşı karşua gelen Miracle Karşıyaka ile Miracle Değirmenlik sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak turu rövanş maçına bıraktılar

Yer: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Buse Bağrıkara

Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker İnceler, Azat (DK 90 Aksel), İlker Tek, Sena, Ahmet Hatay, Mustafa Süzgen, Rahmi (DK 35 Toykan), Ahmet Kara (DK 69 Sertan), Diatta, Billy.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Ulaş, Halil, Adil (DK 51 Barkın), Mustafa Vardi, İlyas, Kağan (DK 57 Kasım), Semih (DK 76 Yasin), Hüseyin Deynekli, Hasan Ulukök, Erhan.

Kırmızı Kart: DK 65 Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik)

Goller: DK 3 Diatta (Miracle Karşıyaka). DK 86 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).





Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final birinci karşılaşmasında Miracle Karşıyaka ile Miracle Değirmenlik 1-1 berabere kaldı. Şengül Törehan Stadında oynanan karşılaşmada galip çıkmazken, Diatta ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Miracle Değirmenlik takımında Hasan Ulukök rakibine yaptığı hareket sonrasında maçın 65. Dakikasında direk kırmızı kart gördü

3.DK: Etkili gelişen ev sahibi takım atağında Billy’nin pasında Diatta topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

27.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Ulaş’ın ortasında Adil’in kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

44.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Hasan Ulukök’ün kaleye gönderdiği etkili vuruşu kaleci Erdoğan önledi.

61.DK: Miracle Karşıyaka’nın kazandığı serbest vuurşta Toykan’ın direk kaleye gönderdiği top kaleci Hasan Piro’da kaldı.

68.DK: Miracle Değirmenlik takımının kullandığı köşe vuruşunda Barkın’ın kafa vuruşunu savunma çizgiden uzaklaştırdı.

86.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında topu kazanan Hüseyin Deynekli skora denge getirdi.1-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



