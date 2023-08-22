Göçmenköy’de tempo yüksek

Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini belirterek, aşırı sıcaklara rağmen çok iyi çalıştıklarını ve oyuncularından memnun olduğunu söyledi

Süper ligin başkent temsilcilerinden Göçmenköy, yeni sezon hazırlıklarını Nazım Aktunç nezaretinde kendi tesislerinde sürdürüyor.Yeni sezona yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, oyuncularından memnun olduğunu kaydetti.Çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Aktunç, aşırı sıcaklara rağmen çok iyi çalıştıklarını söyledi. Oyuncularının çok istekli ve konsantre olduğunu ifade eden başarılı çalıştırıcı Nazım Aktunç, istedikleri yönde hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Hazırlık döneminin artık yarısında olduklarını da belirten Nazım Aktunç, kalan ikinci bölümünü de en iyi şekilde geçirip lige tam anlamıyla hazır olacaklarını söyledi.Hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ettiklerini önlerinde 3 günlük bir yurtiçi kampı olduğunu da ifade eden Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, kampın dönüşünde ise sentetik zeminden çıkıp tesislerin içerisinde olan çim zemine geçeceklerini söyledi.Çalışmalarından oyuncu grubunun çok memnun olduğunu oyuncularının çok ciddi çalıştığını söyleyen Aktunç, geri dönüşleri aldığını söyledi. 23 idman 3 hazırlık maçını geride bıraktıklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı iyi bir sürecin içinde olduğunu sözlerine ekledi.