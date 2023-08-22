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Yeşilova’dan defansa takviye

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Yeşilova’dan defansa takviye
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Süper Lig ekibi Alsancak Yeşilova Kulübü takıma takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilova, defans ve orta saha oyuncusu Halil Esen’i 2023 – 2024 sezonu için kiraladı. Alsancak Yeşilova, Halil Esen’i Girne Halk Evi’nden transfer etti.
Birçok takımda forma giymiş olan Halil Esen, yeni sezonda Alsancak Yeşilova’nın başarısı için ter dökecek.
 
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