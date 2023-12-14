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Göçmenköy’de Özeralp ile yollar ayrıldı

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Göçmenköy’ün sezon başında Mesarya’dan transfer ettiği tecrübeli eldiven Mehmet Özeralp ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda yollar ayrıldı

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Göçmenköy’de Özeralp ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’ün kalecisi Mehmet Özeralp, yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kulübü ile karşılıklı yolları ayırma kararı aldı.
Devre arasında başlayacak olan ara transfer döneminde başka kulübe transfer olması beklenen başarılı kaleci Mehmet Özeralp, geçtiğimiz hafta oynanan 12. Hafta mücadelesinde Yenicami maçına yedek kulübesinde yer almıştı.
 
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