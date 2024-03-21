Kupada yarı final eşleşmeleri belli oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final eşleşmeleri bugün saat 15.00’te belli oluyor.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kura çekimine çeyrek finalde rakiplerini eleyen Mağusa Türk Gücü, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK, Göçmenköy İYSK ve Miracle Karşıyaka ASK takımları katılacak.

Yarı final ilk maçları 3 Nisan 2024, rövanş maçları ise 17 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak.

