banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
75 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
23 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
23 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
42 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
37 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
15 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
24 0
banner1012

Kupada yarı final eşleşmeleri belli oluyor

banner1020

banner974
Kupada yarı final eşleşmeleri belli oluyor
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final eşleşmeleri bugün saat 15.00’te belli oluyor.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kura çekimine çeyrek finalde rakiplerini eleyen Mağusa Türk Gücü, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK, Göçmenköy İYSK ve Miracle Karşıyaka ASK takımları katılacak.
Yarı final ilk maçları 3 Nisan 2024, rövanş maçları ise 17 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.