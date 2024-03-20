Göçmenköy, uzatmada yarı finalist

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Cihangir karşısında 2-0 öne geçen Göçmenköy, ancak bu üstünlüğünü koruyamayarak normal süresi 2-2 bitmesi nedeniyle uzatmaya giden maçta Toure’nin golüyle yarı finale yükseldi

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Yusuf Atlar

Cihangir: Hasancan Celal, Nurettin Gecekuşu (Dk.105 Ozan), Çağrı Kıral, Selçuk Sergeç, Laurys Ndong Meye, Yankı Aktül (Dk.59 Mikail), Sercan Demirman (Dk.46 Berhan), Ali Öztürk (Dk.105 Mehmet), Hakan Karacaoğlu, Berkem Nurdal (Dk.59 Muhittin), İbrahim Halil Karadal (Dk.75 Ergin)

Göçmenköy: Kıvanç Demircioğlu, Bilal Ceylan, Isaac Owusu, Bayram Anday (Dk.88 Arda), Reşit Erişik, Quentin Debouto (Dk.22 Bekir), Samet Akrep (Dk.113 Musa), Kadir Çetinkaya, Gıme Toure, Eray Vudalı (Dk.63 Mevlüt), İbrahim Çıdamlı

Goller: Dk.75 ve 83 Laurys Ndong Meye (Cihangir) - Dk.10 Eray Vudalı, Dk.68 ve 105 Gime Toure (Göçmenköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. maçında Cihangir ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.

İlk maçın 1-1 tamamlanmasının ardından Cihangir Stadı’nda yer alan mücadelenin normal süresi 2-2 biterken, Göçmenköy uzatmaların ilk devresinde bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

10. dakikada Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta Eray doğrudan topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen Göçmenköy atağında rakip defansın kendi ceza alanında bir türlü uzaklaştıramadığı topa en son vuran G. Toure topu filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

75. dakikada Cihangir’den Nurettin’in serbest vuruşta rakip ceza alanına gönderdiği topu L. Meye kafa ile filelere gönderince skor da 2-1 oldu.

83. dakikada ise skora denge geldi. Gelişen Cihangir atağında Cağrı’nın sağdan güzel ortasında ayni güzellikte topa kafa ile vuran L. Meye kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-2 yaptı.

Normal süre bu skorla sonuçlanınca maç uzatmalara gitti.

104. dakikadaki Göçmenköy atağında topla rakip ceza alanı içinde buluşan G. Toure 3 rakibini şık çalımlarla geçerek topu filelere gönderdi ve Göçmenköy adına skoru 3-2 yaptı. Maç da bu skorla sona erdi ve Göçmenköy ligde lider durumda olan Cihangir’i kupanın dışında bırakarak yarı finale yükseldi.

