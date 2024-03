Disiplin Kurulu affetmedi

Futbol liglerinde geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonunda yaşanan olaylar nedeniyle üç kulübün sahası birer maç kapatılırken, bir yöneticiye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kadınlar Ligi de dahil 6 futbolcuya ise toplamda 31 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

Üç kulübün sahası birer maç kapatılırken, bir yöneticiye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 6 futbolcuya ise toplamda 31 maç ceza verilmesi kararlaştırıldı.

MESARYA’YA BİR MAÇ SAHA KAPAMA

Süper Lig’de Mesarya ile Çetinkaya arasında oynanan maçta taraftarlarının sahaya girerek rakip takım oyuncularına fiziki temasları sonrasında Mesarya Spor Kulübü’ne bir maç saha kapama cezası verildi.

İKİ CİHANGİR FUTBOLCUSUNA 6’ŞAR MAÇ CEZA

Yeniboğaziçi ile Cihangir arasında oynanan A2 Süper Lig maçının tamamlanmasının ardından yerde yatan Yeniboğaziçi futbolcusu Boran Ali Bey’i yerden kaldırarak sert bir şekilde yere vurduğu ve yerde kafasına, sırtına ve yüzüne tekme ve yumruk vurduğu tespit edilen Cihangir futbolcusu Baran Şahinsoy’a 6 maç ceza verildi. Yerde yatan Boran Ali Bey’in başına, sırtına ve yüzüne yumruk ve tekme vurduğu tespit edilen Cihangir futbolcusu Yusuf Pehlivanoğlu’na 6 maç ceza verildi.

MORMENEKŞE İLE GEÇİTKALE’YE SAHA KAPAMA CEZASI

Mormenekşe ile Geçitkale arasında oynanan Birinci Lig maçında her iki takım taraftarı arasında yaşanan saha olayları beraberinde saha kapama cezaları getirdi. her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak birbirlerine yabancı madde fırlattıkları ve müsabakanın yaklaşık olarak 6 dakika durmasına sebep oldukları gerekçesi ile her iki takıma birer maç saha kapama cezası verildi.

Öte yandan Mormenekşe ile Geçitkale arasında oynanan A2 Birinci Lig maçında Geçitkale yöneticisi Fehim Küçük’e, 79. dakikada ihraç edildikten sonra hakemin şahsına yönelik sarf ettiği sözler, oyundan çıkarken hakemin üzerine yürümesi, tribüne çıkarken hakaret edici sözler sarf etmesi ve tribünleri kışkırtmış olması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

RAKİBE YUMRUĞA 5 MAÇ CEZA

Girne Halk Evi ile Ünimar Maraş arasında oynanan A2 Birinci Lig maçında Maraş futbolcusu Fevzican Şahin’in topsuz alanda rakip oyuncunun suratına yumruk vurduğu ve ağzının kanamasına sebep olmasından dolayı oyuncuya 5 maç ceza verildi.

KADINLAR LİGİ MAÇINDA KAVGAYA 14 MAÇ CEZA

Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan Puma Kadınlar Ligi maçında Kaymaklı futbolcusu Fatmanur Demir’i saçından tutup savurduğu, yüzüne yumruk attığı tespit edilen Mağusa Spor Akademisi oyuncusu Nisanur Çalışkan’a 5 maç ceza verildi. Fatmanur Demir ise kendisine yumruk attığı Nisanur Çalışkan’a uçan tekme atması nedeniyle oyuncuya 4 maç ceza verildi.

Aynı maçta rakip oyuncuyu saçından sertçe çekerek yüzüne 3-4 kez yumruk attığı tespit edilen Mağusa Spor Akademisi oyuncusu Güllü Dinleyici’ye 5 maç ceza verildi.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ali Üçtaş (Yenicami), Celal Güllet (Mormenekşe), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi), Doğukan Kızılyürek (Binatlı), Erhan Dolmaz (Hamitköy), Gökhan Titiz (Lefke), Kaan Borova (China Bazaar Gençlik Gücü ), Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği), Mehmet Çavuş (Geçitkale), Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü), Özay Demir (Tremeşeli H. Dumlupınar), Vilmar Paulino Amorim (Doğan Türk Birliği), Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç: Batuhan Alma (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş), Mehmet Ertem (Yeniboğaziçi), Mehmet Eryüce (Geçitkale), Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş), Yunus Dilöz (Türk Ocağı Limasol)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Topuz (Cihangir), Damla Devecioğlu (Vadili), İbrahim Dağman (Düzkaya )

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Elham Düzdaban Miracle Karşıyaka ASK

Amir Mohammad Shakouri Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Arda Karanfiloğlu Lefke TSK

Arda Maydon Mağusa Türk Gücü

Atay Yıldız Mağusa Türk Gücü

Beyaz İneci Yalova SK

Çağrı Kıral Cihangir GSK

Danie Junior Adjessa Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Doruk Latif Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Dursun Ali Karal Lapta TBSK

Efe Yılmaz Doğan Türk Birliği

Emirhan Bayal Gönyeli SK

Fikriye Kanlı Küçük Kaymaklı TSK

Hasan Karahüseyin Hamitköy ŞHSK

İsmet Enes Şafak Göçmenköy İYSK

Kadir Erol Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Mustafa Gürbüz Türk Ocağı Limasol

Rabia Nur Demir Alsancak Yeşilova SK

Serhat Hacı Coşkun Lefke TSK

Sezai Başpınar M. Hacıali Yılmazköy SK

Süleyman Sarı Lefke TSK

Turgut Kaçar Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Ünal Kaya Mağusa Türk Gücü

Yakup Esmeraslan Lefke TSK