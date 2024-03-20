Disiplin Kurulu affetmedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.
Üç kulübün sahası birer maç kapatılırken, bir yöneticiye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 6 futbolcuya ise toplamda 31 maç ceza verilmesi kararlaştırıldı.
MESARYA’YA BİR MAÇ SAHA KAPAMA
Süper Lig’de Mesarya ile Çetinkaya arasında oynanan maçta taraftarlarının sahaya girerek rakip takım oyuncularına fiziki temasları sonrasında Mesarya Spor Kulübü’ne bir maç saha kapama cezası verildi.
İKİ CİHANGİR FUTBOLCUSUNA 6’ŞAR MAÇ CEZA
Yeniboğaziçi ile Cihangir arasında oynanan A2 Süper Lig maçının tamamlanmasının ardından yerde yatan Yeniboğaziçi futbolcusu Boran Ali Bey’i yerden kaldırarak sert bir şekilde yere vurduğu ve yerde kafasına, sırtına ve yüzüne tekme ve yumruk vurduğu tespit edilen Cihangir futbolcusu Baran Şahinsoy’a 6 maç ceza verildi. Yerde yatan Boran Ali Bey’in başına, sırtına ve yüzüne yumruk ve tekme vurduğu tespit edilen Cihangir futbolcusu Yusuf Pehlivanoğlu’na 6 maç ceza verildi.
MORMENEKŞE İLE GEÇİTKALE’YE SAHA KAPAMA CEZASI
Mormenekşe ile Geçitkale arasında oynanan Birinci Lig maçında her iki takım taraftarı arasında yaşanan saha olayları beraberinde saha kapama cezaları getirdi. her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak birbirlerine yabancı madde fırlattıkları ve müsabakanın yaklaşık olarak 6 dakika durmasına sebep oldukları gerekçesi ile her iki takıma birer maç saha kapama cezası verildi.
Öte yandan Mormenekşe ile Geçitkale arasında oynanan A2 Birinci Lig maçında Geçitkale yöneticisi Fehim Küçük’e, 79. dakikada ihraç edildikten sonra hakemin şahsına yönelik sarf ettiği sözler, oyundan çıkarken hakemin üzerine yürümesi, tribüne çıkarken hakaret edici sözler sarf etmesi ve tribünleri kışkırtmış olması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
RAKİBE YUMRUĞA 5 MAÇ CEZA
Girne Halk Evi ile Ünimar Maraş arasında oynanan A2 Birinci Lig maçında Maraş futbolcusu Fevzican Şahin’in topsuz alanda rakip oyuncunun suratına yumruk vurduğu ve ağzının kanamasına sebep olmasından dolayı oyuncuya 5 maç ceza verildi.
KADINLAR LİGİ MAÇINDA KAVGAYA 14 MAÇ CEZA
Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan Puma Kadınlar Ligi maçında Kaymaklı futbolcusu Fatmanur Demir’i saçından tutup savurduğu, yüzüne yumruk attığı tespit edilen Mağusa Spor Akademisi oyuncusu Nisanur Çalışkan’a 5 maç ceza verildi. Fatmanur Demir ise kendisine yumruk attığı Nisanur Çalışkan’a uçan tekme atması nedeniyle oyuncuya 4 maç ceza verildi.
Aynı maçta rakip oyuncuyu saçından sertçe çekerek yüzüne 3-4 kez yumruk attığı tespit edilen Mağusa Spor Akademisi oyuncusu Güllü Dinleyici’ye 5 maç ceza verildi.
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç:Ali Üçtaş (Yenicami), Celal Güllet (Mormenekşe), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi), Doğukan Kızılyürek (Binatlı), Erhan Dolmaz (Hamitköy), Gökhan Titiz (Lefke), Kaan Borova (China Bazaar Gençlik Gücü ), Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği), Mehmet Çavuş (Geçitkale), Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü), Özay Demir (Tremeşeli H. Dumlupınar), Vilmar Paulino Amorim (Doğan Türk Birliği), Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol)
2 Maç: Batuhan Alma (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş), Mehmet Ertem (Yeniboğaziçi), Mehmet Eryüce (Geçitkale), Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş), Yunus Dilöz (Türk Ocağı Limasol)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Ahmet Topuz (Cihangir), Damla Devecioğlu (Vadili), İbrahim Dağman (Düzkaya )
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ahmet Elham Düzdaban Miracle Karşıyaka ASK
Amir Mohammad Shakouri Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Arda Karanfiloğlu Lefke TSK
Arda Maydon Mağusa Türk Gücü
Atay Yıldız Mağusa Türk Gücü
Beyaz İneci Yalova SK
Çağrı Kıral Cihangir GSK
Danie Junior Adjessa Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Doruk Latif Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Dursun Ali Karal Lapta TBSK
Efe Yılmaz Doğan Türk Birliği
Emirhan Bayal Gönyeli SK
Fikriye Kanlı Küçük Kaymaklı TSK
Hasan Karahüseyin Hamitköy ŞHSK
İsmet Enes Şafak Göçmenköy İYSK
Kadir Erol Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Mustafa Gürbüz Türk Ocağı Limasol
Rabia Nur Demir Alsancak Yeşilova SK
Serhat Hacı Coşkun Lefke TSK
Sezai Başpınar M. Hacıali Yılmazköy SK
Süleyman Sarı Lefke TSK
Turgut Kaçar Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Ünal Kaya Mağusa Türk Gücü
Yakup Esmeraslan Lefke TSK
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