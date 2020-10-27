Göçmenköy U20 başladı

Göçmenköy U20 takımı antrenmanlarına başladı. Göçmenköy yönetiminin İngiltere’ye yerleşme kararı alan takımın antrenörüTeysirTarazi’yi, yeniden ülkeye dönüp takımın başına geçmesi konusunda ikna etmesinden sonra ülkeye dönen TeysirTarazi, kısa süre içerisinde antrenmanları başlattı.

Göçmenköy Stadında gerçekleştirilen antrenmanda genç futbolcular, futbol özlemlerini giderirlerken, büyük mutluluk yaşadılar.

K-PEY U20 Süper Ligde mücadele edecek olan Göçmenköy U20 takımı, Göçmenköy Stadında antrenmanlarına sosyal mesafe kuralına uyarak devam edecek.

