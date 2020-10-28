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Kızım bir gün af dileyecek

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Mağusa’da öz kızına tecavüz ederken yakalanan sapık baba, “Kızımın yaptığı bazı hareketlerden dolayı bazı şeyler oldu. Kızım bir gün gelecek ‘babamın suçu yoktur’ diyerek af dileyecek” diyerek kendini savundu

Kızım bir gün af dileyecek
Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.
Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan O.D. tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderildi.
Mahkemede konuşan O.D.'nin ifadeleri kan dondurdu...
O.D. kızına tecavüz etmediğini, olay günü ve bir gün öncesinden çok alkollü olduğunu, kızına araba kullanmayı öğretmeye gittiğinde kızının kendisine yönelik bazı hareketleri olduğunu söyleyerek, "Kızımı kötülemek istemem. Kızımın yaptığı bazı hareketlerden dolayı bazı şeyler oldu. İnanıyorum ki, kızım bir gün gelecek ‘babamın suçu yoktur’ diyerek af dileyecek" ifadelerini kullandı.
O.D. 15-16 Ekim tarihinde saat 18.00 ile 00.30 saatleri arasında  Mağusa'da TIR parkı, Çamlık bölgesi ve Derinya mandıralar bölgesinde kızına 3 kez tecavüz etmiş ve Derinya mandıralar bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yarı çıplak halde kızına tecavüz ederken suç üstü yakalanmıştı.
 
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