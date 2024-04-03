Göçmenköy, son bölümde uyandı

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Şahin Coşkun, Burak Yiğit
Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac Owusu(Bayram), Mevlüt (Süleyman), Kadir, Reşit, İbrahim Çıdamlı, Remzi, QuentinDebouto, , GimeToure, Eray Vudalı (Bekir)
Karşıyaka: Cenk, İlker İnceler, Azat, Sena, İlker Tek Rahmi Çelik (Dk.8 Toykan), Ahmet Hatay, AssaneDiatta, Ahmet Kara (Dk.68 Sertan) Mustafa, Billy Michael
Goller: Dk.83 Bilal Ceylan, Dk.86 Remzi Betmezoğlu (Göçmenköy) – Dk.53 Ahmet Kara (Karşıyaka)
Northernland Kıbrıs Kupası yarı final 1. maçında Göçmenköy ile Karşıyaka Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Oldukça sıcak bir havada oynanan mücadelede Göçmenköy ikinci devrenin başında geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak rövanş için avantaj elde etti.
Maçın ilk yarısı düşük tempoda ve takımların nadir geliştirdiği gol pozisyonlarına sahne oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Karşıyaka, Diatta’nın asistinde Ahmet Kara’nın golü ile 53. dakikada 1-0 öne geçti.
Dakikalar 83’ü gösterdiğinde Göçmenköy’ün kullandığı köşe atışını Bilal Ceylan filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.
86. dakikada Remzi Betmezoğlu’nun kaydettiği gol, mücadeleyi Göçmenköy’e 2-1 kazandırdı. Turun rövanş karşılaşması 17 Nisan’da Karşıyaka’nın ev sahipliğinde oynanacak.
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