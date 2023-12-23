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Göçmenköy, Gençler’i el boş gönderdi

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Göçmenköy, konuk ettiği Larnaka Gençler Birliği’ni 3-1 mağlup ederek üst sıralara tutunmaya devam etti. Konuk Gençler Birliği ise üst üste iki hafta kazanmasının ardından bu hafta kaybederek play-out hattının dışına çıkma şansını kaçırdı

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Göçmenköy, Gençler’i el boş gönderdi
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Ali Özer, Serdar Gürpınar, Serkan Özdenkci
Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Reşit, İbrahim Çıdamlı (67.Dk Hüseyin Çıdamlı), Remzi, Samet (87.Dk Mustafa İnanç), Bekir (81.Dk Süleyman), Mahmut İneci, Kadir, Toure (67.Dk Arda Sözcü), Debouto
Pera L.Gençler Birliği: Hasan Tanrıkulu, Mehmet Ali (57.Dk Arda Yatman), Moafi, Gabriel, Sertan (46.Dk Bülent), Berk, Abdulaziz (70.Dk Ahmet Havutçu), Osman, Galip, Eray (83.Dk Erhan), Peter
Kırmızı kart: 39.Dk Berk (Gençler Birliği)
Goller: 40.DK (P) ve 55.Dk İbrahim Çıdamlı, 81.Dk Remzi (Göçmenköy)- 79.Dk Gabriel (Gençler Birliği)
 
Süper Ligin 14. Haftasında Göçmenköy, Larnaka Gençler Birliği’ni Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti. Maça iki takım da tutuk başlarken Larnaka Gençler Birliği, Göçmenköy karşısında zaman zaman daha etkili oynadı.
39. Dakikada Berk’in kaleye giden topu ellemesiyle kırmızı kart görmesi ve 40’ta İbrahim Çıdamlı’nın penaltı vuruşundan golü atıp takımını 1 – 0 öne geçirmesi, maçın dönüm noktası oldu.
Dk. 55’te ceza alanı sol çaprazından sol ayağı ile klas vuran İbrahim Çıdamlı’nın golüyle skor 2 – 0 oldu.
Dk.79’da kale alanı içerisinde sağ çaprazdan Gabriel takımını umutlandıran golü attı. 2 – 1
Dk.81’de sahneye çıkan Remzi, defansın arkasına atılan topa hareketlenerek sağ çaprazdan sert şutla skoru belirleyen golü attı. 3 – 1
 
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