Doğan, Mesarya’yı parçaladı

Doğan Türk Birliği, Mesarya deplasmanından 6 gollü galibiyetle dönerken, üst üste 4. galibiyetini aldı. Düşüşü süren Mesarya evinde bir farklı mağlubiyet daha alarak alt sıralarda kaldı

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Cem Öksüzoğulları, Özal Çağlayan

Mesarya: Ercan (72.Dk Hasan), Okan (57.Dk Can), Tacettin (65.Dk Umut), Eren, Salahi, Mert, Oğulcan, Çağlar (46.Dk Emrecan), Ahmet Can, Lukman, Mehmetali

DTB: Ozan, Ahmet Sönmez (65.Dk Yusuf), Selim (65.Dk Arseven), Orgill, Dodoo, Emin, Efe, Ali Savaşan, Koral, Farouk (65.Dk Güvenç), Kenan (46.Dk Hascan)

Kırmızı kart: 87.Dk Salahi Aldağ (Mesarya)

Goller: 11.Dk Orgill, 27.Dk Kenan, 31.Dk Selim, 64.Dk Ali Savaşan, 66.Dk Dodoo (DTB)



Süper Ligin 14. haftasında Mesarya, Doğan Türk Birliği’ni Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti. Maça hızlı başlayan Doğan Türk Birliği, 11. dakikada Dever Orgill, 27. dakikada Kenan Oshan ve 31. dakikada Selim Saygı’nın golleriyle ilk devreyi 3 – 0 önde tamamladı.

Doğan Türk Birliği ikinci devrede de üstün oynarken 64. dakikada Ali Savaşan, 66. dakikada Joseph Dodoo ve 89. dakikada Arda Eren Metin’in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6 – 0 üstün ayrıldı. Mesarya’da Salahi Aldağ 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Farklı galibiyetin ardından Doğan Türk Birliği puanını 27 yaparken, Mesarya 12 puanda kaldı.

Mesarya yönetimi karşılaşma sonrası DTB maç verikasında yazılı olmadığı iddiasıyla Arda Eren Metin’in oyuna girip gol atması sonrası maç sonunda maça itiraz etti. Karşılaşmanın hükmen Mesarya lehine sonuçlanması bekleniyor.

