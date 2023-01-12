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Göçmenköy gençlere yatırım yaptı

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Göçmenköy gençlere yatırım yaptı
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy A2 takım kadrosuna takviye yaptı.
Yenicami’denAral Çeliktaşbonservisli olarak Göcmenkoy A2 ye transfer oldu.Sezon başında1. Lig ekibi Düzkaya’yakiralanan Muhittin Öztürk yuvaya geri döndü.
İki futbolcu da dün Göçmenköy yöneticisi Ferdi Arlı ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attıkları imzalarla Göçmen oldular.
 
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