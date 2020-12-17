Göçmenköy çalışıyor

Başkent ekiplerinden Göçmenköy’de futbol antrenmanlarıdevam ediyor. Göçmenköy Akademi bünyesinde bulunan GöçmenköyU 20 Takımı, GöçmenköyStadında çalışmalarını sürdürüyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen Göçmenköy U 20 Takımı,antrenörTeysir Tarazi yönetiminde antrenmanlarını sürdürerek gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.
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