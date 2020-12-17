banner583
banner572
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
63 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
29 0
 
Trabzonspor kupada havlu attı
Trabzonspor kupada havlu attı
13 0
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
17 0
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
25 0
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
13 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
banner529
banner570

Göçmenköy çalışıyor

banner476

banner577
Göçmenköy çalışıyor
Başkent ekiplerinden Göçmenköy’de futbol antrenmanlarıdevam ediyor. Göçmenköy Akademi bünyesinde bulunan GöçmenköyU 20 Takımı, GöçmenköyStadında çalışmalarını sürdürüyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen Göçmenköy U 20 Takımı,antrenörTeysir Tarazi yönetiminde antrenmanlarını sürdürerek gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.