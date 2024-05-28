Göçmenköy, Aktunç’la yola devam

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy İdman Yurdu ile teknik direktör Nazım Aktunç, 2024-25 futbol sezonu için anlaşma sağladı.
Geride bıraktığımız sezon Göçmenköy’e lig dördüncülüğünün yanı sıra, tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşatan Nazım Aktunç ve ekibi, bir yıl daha başkent ekibinin başarısı için çalışacak.
“İYİ BİR SEZON HEDEFLİYORUZ"
Göçmenköy ile çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Teknik Direktör Nazım Aktunç, başkan Ersan Karataş ile yaptığı görüşme sonrasında 1 yıl daha anlaşmaya vardıklarını ifade etti. İyi bir takım yaratarak futbolu ile konuşulan bir takım olmak istediklerini ifade eden Aktunç, yeni sezonda yine Göçmenköy’ün başında olacağını sözlerine ekledi.
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