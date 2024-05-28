banner913
banner932
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
19 0
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
20 0
 
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
23 0
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
16 0
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
30 0
Son bir haftada 15 yangın…
Son bir haftada 15 yangın…
32 0
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
34 0
banner1032
banner1038

Göçmenköy, Aktunç’la yola devam

banner1020

Süper Ligde geride kalan sezonu dördüncü bitiren ve tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası şampiyonu olan Göçmenköy ve bu başarıyı yaşatan teknik direktör Nazım Aktunç ile Göçmenköy yönetimi 1 yıl daha takımın başında kalması konusunda anlaştı

banner974
Göçmenköy, Aktunç’la yola devam
banner971
Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy İdman Yurdu ile teknik direktör Nazım Aktunç, 2024-25 futbol sezonu için anlaşma sağladı.
Geride bıraktığımız sezon Göçmenköy’e lig dördüncülüğünün yanı sıra, tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşatan Nazım Aktunç ve ekibi, bir yıl daha başkent ekibinin başarısı için çalışacak.

“İYİ BİR SEZON HEDEFLİYORUZ"
Göçmenköy ile çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Teknik Direktör Nazım Aktunç, başkan Ersan Karataş ile yaptığı görüşme sonrasında 1 yıl daha anlaşmaya vardıklarını ifade etti. İyi bir takım yaratarak futbolu ile konuşulan bir takım olmak istediklerini ifade eden Aktunç, yeni sezonda yine Göçmenköy’ün başında olacağını sözlerine ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.