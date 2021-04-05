Göçmenköy Akademi başlıyor

Ali Özçalışkan’ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanmaya giden Göçmenköy Futbol Akademisi, antrenmanlarına başlıyor.
Deneyimli kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu ve Emrah Şehsuvaroğlu gibi başarılı eğitmenlerin görev aldığıGöçmenköy Futbol Akademisi, antrenmanlarına Salı günü saat 18:00’de Fuar Alanı karşısındakiGöçmenköy Stadında başlayacak.
Bu arada Göçmenköy Futbol Akademisinde, 6 – 13 yaş grubu oyuncuları için kayıt yapılmaya da devam ediliyor.
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